Norma’s Teaching | la prof d’inglese che spopola sui social | “Vi racconto il mio metodo di studio in cui si impara giocando”

Cerletti, più nota da circa tre anni, da quando ha iniziato a lavorare sui social, come, nome del suo profilo Instagram da 844mila followers, è ormai una vera e propria star del web. Il suo metodo per imparare l' inglese sta spopolando e la 31enne ha anche fondato una ...Credit: @choramedia via Instagram " Alessandro Barbero nel podcast risponderà alle curiosità sulla storia #4 FROM 1 TO 10: IMPARARE L'INGLESE IN MODO DIVERTENTE CONNon è mai ...