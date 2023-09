Non voglio uscire più

Leggi su dilei

(Di venerdì 29 settembre 2023) Prima o poi capita a tutte il periodo dell’orso. Quando arriva il momento del letargo invernale, questo maestoso plantigrado si rifugia nella sua tana per tre mesi, e guai a disturbarlo! Bé, anche a noi può succedere di aver bisogno di ritirarci in solitudine. Non abbiamo voglia di socializzare,, muoverci, districarci tra appuntamenti e impegni. Ci chiudiamo alle spalle la porta di casa e proviamo un immediato senso di sollievo. Uau, finalmente in tana! Un rifugio ben attrezzato Nella nostra stanza abbiamo tutto quello che ci occorre: PC, tv, smartphone, libri, pennarelli. Armadio, beauty, piastra, specchio, biscotti, un letto soffice, una scrivania ingombra di oggetti necessari. E una finestra da dove guardare quel “fuori“ che non ci attira per niente e che vogliamo resti, appunto, fuori. Qui, tra queste mura amiche, ci sentiamo protette e invulnerabili. Come ...