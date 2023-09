Non scompariremo | vedrete alle Europee Tajani apre il Berlusconi Day

Leggi su agi

(Di venerdì 29 settembre 2023) AGI - "Siamo fieri delle nostre radici. Non siamo nostalgici, ma dentro la nostra storia ed è per questo che vogliamo il nome dinel nostro simbolo. Noi non ce ne andiamo, resteremo, cresceremo. Siamo sempre più presenti e siamo fieri di quello che siamo stati e abbiamo costruito. Dal 1994 dicono che. Non". Così Antonio, ministro degli Esteri e coordinatore del partito, ha concluso il suo intervento nel primo giorno della kermesse di Forza Italia in corso a Paestum. "Siamo parte determinante di questo governo che ha vinto le elezioni e vogliamo restare al governo altri 4 anni", ha affermato, "non c'è nessun clima da funerale, non stiamo elaborando nessun lutto, anzi noi qui andiamo avanti, guardiamo al ...