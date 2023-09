“Non ho più perdite ematiche | posso riprendere i rapporti sessuali?”

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 29 settembre 2023) Buongiorno, sono alla 7° settimana di gravidanza. Ho avuto un leggero spotting marrone per una giornata, e in quella stessa giornata ho fatto un’eco transvaginale che mostrava un embrione vivo in sede uterina. Il ginecologo non ha valutato lo spotting clinicamente rilevante, ma ha ritenuto più prudente prescrivermi il Prometrium da inserire in vagina per precauzione/scrupolo. Il ginecologo non ha parlato di sospendere i, tuttavia per me è stato automatico (anche se, trovo doveroso specificare che non potevano essere in alcun modo collegabili al lieve sanguinamento di cui sopra). Quanti giorni senzadevo attendere prima di poter avere di nuovo un rapporto sessuale? Oppure devo attendere di finire la cura con gli ovuli? Grazie anticipatamente. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.