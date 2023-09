Non funziona PosteMobile per la rete oggi 29 settembre | i canali dell’assistenza

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 29 settembre 2023) In questo venerdì 29non, in particolare per il suo servizio difornito ai clienti con la SIM dell’operatore. Le difficoltà riguardano dunque un aspetto essenziale dell’esperienza con il proprio smartphone e, per questo motivo, dobbiamo scendere nel dettaglio delle anomalie: il tutto, fornendo anche tutti gli utili suggerimenti per ottenere supporto tecnico in questo come in altri momenti di down. I primi problemi odierni si sono verificati subito dopo le 10 di questa mattina. Il noto servizio Downdetector mette in evidenza centinaia di segnalazioni di errori all’ora di questa pubblicazione, ossia alle 11:30. Come già accennato, le difficoltà riguardano solo la connessione ad internet da SIM. Dunque non è possibile navigare in, usare un’app social, inviare ...