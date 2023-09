“Non chiamateli lupi” | a Vimercate la marcia cittadina delle Agende Rosse contro la violenza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 settembre 2023) Una giornata di mobilitazionepacifica, con l’obiettivo di dire stop alla, in tutte le sue manifestazioni. Sabato 30 settembre a, in provincia di Monza e Brianza, i cittadini prenderanno parte ad unasimbolica per le vie della città. Diverse saranno le associazioni che scenderanno in piazza al fianco dei cittadini per affrontare il tema dellae chiedere interventi concreti alle autorità, non solo in senso repressivo e penale ma anche e soprattutto in un’ottica preventiva. Si tratta della prima manifestazione organizzata sul territorio, indetta anche a causa dei recenti fatti di cronaca che hanno riguardato la zona. Alla protesta è stato legato volutamente anche un messaggio positivo proattivo e di speranza, nonché la “necessità di promuovere la cultura del ...