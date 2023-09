“Non avete capito niente” GF | Massimiliano Varrese sbrocca alla pubblicità | in tilt dopo l’annuncio in diretta di Signorini

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 29 settembre 2023) Grande Fratello,ancora protagonista della nuova puntata. Sì, anche giovedì 28 settembre il corteggiamento di Heidi è stato ampiamente affrontato e ha ricevuto anche una tirata d’orecchie da parte di Alfonso. Che ha mandato in onda un filmato dei giorni scorsi in cui l’attore discute animatamente con Valentina. A farlo arrabbiare sono state le parole della coinquilina che, a suo avviso, lo hanno fatto passare come uno che ci prova con qualsiasi donna passi per la strada e così non è. Quindi la frase che ha indignato il conduttore: “Sai quanti ragazze belle ho fuori da qua? Tu non hai neanche idea”. E poi, quando Valentina lo ha paragonato a tutti gli uomini che in giro vedono una bella ragazza e ci provano ha sbottato con: “Io non sono tutti gli uomini! Chiaro?”....