No! Questo video non è stato girato in provincia di Napoli | ma in Ecuador

(Di venerdì 29 settembre 2023)? Pozzuoli? Campi Flegrei? No,. In queste ore sui social molti utenti condividono unnel quale dell’acqua ribolle e sgorga. Verrebbe naturale pensare che si tratti di un effetto dello sciame sismico visto recentemente nel Golfo di. In realtà, ilnon riguarda nemmeno l’Italia. Per chi ha fretta: Circola unin cui si vede l’asfalto divelto, con acqua bollente che sgorga dalle crepe. Sostengono che ilsianella zona di. Ilproviene dall’. Vari elementi mostrano che ci si trova in un Paese ispanofono. Analisi Queste sono alcuni dei post con cui numerosi utenti stanno commentando e condividendo un ...

come sono fatti i nuggets di pollo ? «Cibo di gomma». Questa è la sentenza di un filmato sugli alimenti di McDonald’s. Una definizione scorretta ma ...

Sin dall’inizio dell’invasione in Ucraina, il web si è riempito di detrattori del leader di Kiev, Volodymyr Zelensky . In molti casi abbiamo ...

Ha iniziato a circolare online un video che secondo diversi utenti riprenderebbe le proteste in corso nella città ucraina di Odessa contro il ...

Proprioè l'aspetto da approfondire, perché la misura ha un requisito contributivo piuttosto ...periodi di non lavoro a volte coperti dalla cosiddetta contribuzione figurativa ed altre volte. ...È apunto dell'intervista che il giornalista di Collider , Nemiroff, ha notato che Beer ... scoprendo così che, la pellicola è ancora in lavorazione, ma Anderson Beer non fa più parte della ...

No! Questo video non mostra una fabbrica di zanzare ... Open

No! Questo video non è stato girato in provincia di Napoli, ma in ... Open

E questo è molto diverso, ad esempio ... Perri Nemiroff ha chiesto allora se il remake di Bambi si fosse magari interrotto, scoprendo così che no, la pellicola è ancora in lavorazione, ma Anderson ...Il Congresso spagnolo nega definitivamente la fiducia al leader del Pp, Alberto Nunez Feijòo, con 173 si e 177 no. A questo punto, la parola passa al re che, molto probabilmente, già la settimana ...