No! La NASA non sostiene di aver perso la tecnologia per andare sulla Luna

(Di venerdì 29 settembre 2023) La distorsione dei fatti può raggiungere vette altissime nel negazionismo degli alggi delle missioni Apollo. Consideriamo per esempio alcune condivisioni Facebook dove siche laavrebbe ammesso dilaper. Il tutto parte dal fatto che sono andate perdute le registrazioni televisive originali degli alggi. Come da questo si arrivi a sostenere tutto il resto è forse il vero mistero. Per chi ha fretta: Secondo la narrazione laavrebbe ammesso dilaper tornare. Si tratta di una narrazione del 2015 e riguarda le ...

La distorsione dei fatti può raggiungere vette altissime nel negazionismo degli allunaggi delle missioni Apollo . Consideriamo per esempio alcune condivisioni Facebook dove si sostiene che laavrebbe ammesso di aver perso la tecnologia per andare sulla Luna. Il tutto parte dal fatto che sono andate perdute le registrazioni televisive originali degli allunaggi. Come da questo si arrivi ......buchi neri così vicini a noi almeno dal punto di vista astronomico La risposta è assolutamente, ... arrivò dalle osservazioni eseguite con il telescopio spaziale Hubble della/Esa, che ...

No! La NASA non sostiene di aver perso la tecnologia per andare ... Open

NASA Report Finds No Evidence That UFOs Are Extraterrestrial Mississippi Free Press

(ANSA) - MILANO, 29 SET - A partire dal 2024 i piloti e i ricercatori della Nasa metteranno alla prova il primo taxi volante appena consegnato all'Aeronautica Militare statunitense dall'azienda Joby A ...Nell'area metropolitana di New York il suolo si sta abbassando mediamente di 1,6 millimetri all'anno, con picchi di 4,6 millimetri sotto il principale stadio di tennis degli Us Open (l'Arthur Ashe Sta ...