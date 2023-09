No! La Ghiandola pineale calcificata non è dovuta a un avvelenamento col fluoro dei dentifrici

Leggi su open.online

(Di venerdì 29 settembre 2023) Circolano diverse condivisioni Facebook sul complotto della» per volere dei governi. A causare questo fenomeno sarebbe il «fluoruro di sodio», noto per essere la fonte dipiù comune nei. Quindi ci controllerebbero attraverso l’igiene dentale. Ovviamente dobbiamo dedurre che per qualche ragione chi crede a questa narrazione – per quanto tenga alla pulizia dei denti – sarebbe immune a tale effetto. Per chi ha fretta: La calcificazione dellaè un fenomeno già noto non collegato all’assunzione diche può aumentare con l’età. Il fatto che ilabbia una affinità col calcio già presente è un risultato altrettanto noto e non bisogna confondere la causa ...