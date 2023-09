No! Il CDC non ha ammesso di aver falsificato il 99% dei decessi per Covid

Leggi su open.online

(Di venerdì 29 settembre 2023) Secondo numerosi post social, che riprendono informazioni distorte diffuse in vari articoli online, appena l’1% delle morti relative alnegli Usa sarebbero realmente avvenute, mentre la restante parte sarebbe stata falsificata con pretese di controllo della popolazione. In realtà, di diversi articoli strumentalizzano e distorcono dei dati che dicono altro. Infatti, il CDC non hadiil 99% deiper. Isono reali. La percentuale si riferisce a quante morti sono dovute alcome fattore primario, rispetto a quelle nelle quali il virus ha solamente aggravato condizioni precedenti. Vediamo. Per chi ha fretta: Circola la falsa notizia secondo cui l’autorità statunitense per la salute avrebbe ...