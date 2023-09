Nizza | calciatore minaccia suicidio da ponte su autostrada | salvato

(Di venerdì 29 settembre 2023) (Adnkronos) – Un giocatore del, club francese di Ligue 1,di gettarsi dal viadotto Magnan a, altro circa 100 metri. Dopo ore di panico, viene tratto in salvo poco dopo le 14. Si tratterebbe del centrocampista francese 22enne Alexis Beka Beka, secondo quanto riportano i media transalpini. Il giocatore si è fermato sulla corsia d’emergenza dell’A8 edi lanciarsi nel vuoto. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza e la gendarmeria per dissuadere il ragazzo anche con uno psicologo inviato dal club. Ilè allenato dal tecnico italiano Francesco Farioli, ed è attualmente secondo in campionato, a una lunghezza dalla capolista Brest. seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Momenti di paura e di tensione questa mattina per Beka Beka, calciatore del Nizza che ha tentato il suicidio minacciando di lanciarsi nel vuoto da un viadotto sull'autostrada A8. Per fortuna ...