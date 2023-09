“Nightmares” | testo e significato della canzone dei Pinguini Tattici Nucleari

(Di venerdì 29 settembre 2023) Con le loro ballate romantiche e contemporanee, isono uno dei gruppi più seguiti e popolari del panorama musicale italiano. Nati nel 2010 e reduci da un tour che ha riempito gli stadi, ora il gruppo bergamasco ha pubblicato, l’ultimo singolo in compagnia del rapper genovese Bresh., “”:è uscito oggi, venerdì 29 settembre, ed è un vero e proprio incubo d’amore. Scritto da Riccardo Zanotti, voce e frontman dei, e Bresh, il pezzo ci racconta di una storia d’amore finita e tanto sofferta, vissuta come un vero e proprio incubo. Entrambi romantici e ...

Tra sorrisi e sguardi complici, affacciati ad un balcone , i due offrono qualche anticipazione deldiprima di scambiarsi un cinque. Dalle poche parole cantante ben si capisce il ......band capitanata da Riccardo Zanotti che proprio insieme a Bresh ed Enrico Brun ha scritto il. ... I fan dei due artisti hanno accolto con gioia l'annuncio del nuovo singolo, pubblicato ...

Bresh e i Pinguini Tattici Nucleari cantano insieme i loro incubi: il testo e il significato di Nightmares Radio Deejay

Leggi il testo di Nightmares di Bresh e Pinguini Tattici Nucleari Team World

Il testo e il significato di Nightmares, il nuovo singolo di Bresh con i Pinguini Tattici Nulceari fuori da venerdì 29 settembre 2023 ...Bresh e Riccardo Zanotti in un video pubblicato sui social hanno dato un’anticipazione in versione acustica chitarra e voce di come sarà “Nightmares”, in uscita il 29 settembre.