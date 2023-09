Nicola Gratteri | Per fermare il mercato della droga servirebbe che l' Onu uscisse dal palazzo di vetro e andare nei campi dove si produce la coca

(Di venerdì 29 settembre 2023) « L'unicache si può sconfiggere al mondo è laina. E’ un’utopia che si può realizzare se l’Onu fosse un organismo sovranazionale, ma è debole rispetto alle forze e ai poteri nel mondo . Come è stato il segretario dell’Onu quando la Russia ha invaso l’Ucraina, ad esempio. Periloccorrerebbe l'intervento delle Nazioni Unite, che dovrebbero uscire...

Il magistrato Nicola Gratteri concluderà la sua carriera a Napoli. Il Csm lo ha deciso andando anche oltre il minimo dei voti che servivano per la ...

Nicola Gratteri nomina to a capo della Procura di Napoli : sulla nomina il Csm si spacca Nicola Gratteri lascia la Calabria e passa alla guida della ...

Il neo-procuratore di Napoli Nicola Gratteri in un’intervista al Fatto Quotidiano oggi parla della sua nomina, ma anche di politica. Gratteri nel ...

Che fiducia si può avere nella magistratura se un principio così basilare per lo Stato di diritto viene strattonato così da un magistrato molto ...

Si è conclusa la prima giornata della quinta edizione di SudeFuturi con il padre del microchip Federico Faggin ed il procuratore capo di Catanzaro neo promosso procuratore di Napoli. Due diverse sessioni con altri ospiti a confronto a testimonianza di come l'evento, organizzato dalla Fondazione Magna Grecia, guidata dal presidente Nino Foti, in programma a ...NAPOLI. "Stringere la mano al procuratore di Napoli è già un'emozione. Ma sentirsi ringraziare per avergli donato un ritratto diventa un momento indimenticabile". È quello che ha vissuto l'artista Fernando Alfonso Mangone, che ha ...

(Adnkronos) – Si è conclusa la prima giornata della quinta edizione di SudeFuturi con il padre del microchip Federico Faggin ed il procuratore capo di Catanzaro neo promosso procuratore di Napoli Nico ...