New York | emergenza pioggia | “Pericolo di morte”

(Di venerdì 29 settembre 2023) Precipitazioni record, città in ginocchio Latorrenziale manda in tilt New: in città la situazione è definita “sa” con rischi per l’incolumità e la vita delle persone. In 3 ore, in particolare a Brooklyn, è caduta la pigogia che normalmente si registra in un mese. Le precipitazioni cominciate durante la notte tra il 28 e il 29 settembre non sembra destinate a ridursi in queste ore. “E’ una situazione drammatica e non è finita”, ha detto oggi il sindaco di New, Eric Adams. “Non voglio che le interruzioni nelle precipitazioni diano l’impressione che sia tutto finito: non è così”, aggiunge. Il governatore di New, Kathy Hochul, ha dichiarato lo stato diper NewCity, Long Island e la Hudson Valley. “Sono eventi meteo estremi, ...

La governatrice dello stato di New York , Kathy Hochul, ha dichiarato lo stato di emergenza a New York , Long Island e nella valle dell’Hudson a causa ...

La pioggia torrenziale manda in tilt: in città la situazione è definita 'pericolosa' con rischi per l'incolumità e la vita delle persone. In 3 ore, in particolare a Brooklyn, è caduta la pigogia che normalmente si registra in un ...

A New York City è stato dichiarato lo stato di emergenza a causa dell’intensificarsi della pioggia che va avanti da giorni. La zona di Brooklyn vicina al canale di Gowanus è stata la prima a vedere le ...Lo stato di emergenza per le forti piogge è stato dichiarato a New York, Long Island e nella valle dell'Hudson a causa delle inondazioni estreme New York si è svegliata sotto l'acqua, incessante e ...