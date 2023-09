New York devastata dalle forti piogge | dichiarato lo stato d' emergenza

Forti piogge hanno colpito la regione intorno a New York venerdì mattina, causando allagamenti improvvisi in tutta l’area e interrompendo il ...

Il governatore di New York , Kathy Hochul, ha dichiarato lo stato di emergenza per lo stato a causa delle forti piogge che hanno causato devastanti ...

Continua a leggere su Tg. La7.it - strade come fiumi , metropolitana completamente sommersa: le immagini che arrivano da New York sono ...

La governatrice dello stato di New York , Kathy Hochul, ha dichiarato lo stato di emergenza a New York , Long Island e nella valle dell’Hudson a causa ...

BOLOGNA – New York allagata a causa di piogge torrenziali che nelle ultime ore hanno letteralmente fatto sprofondare la ‘city’ sotto l’acqua. Tra le zone più colpite l’area di Brooklyn (dove sono ...La Grande Mela nella morsa del maltempo. Venerdì 29 settembre la città di New York si è allagata, in sole tre ore sono caduti più di 10 ...