Nettuno | truffa da 360mila euro alle assicurazioni | due arresti

(Di venerdì 29 settembre 2023)– Due persone sono state arrestate per le ipotesi di reato di, riciclaggio e auto-riciclaggio dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Velletri, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nell’ambito di indagini su un giro di truffe ai danni di compagnie assicurative tramite finti incidenti stradali. Le indagini delle Fiamme Gidella Compagnia di– che avevano preso le mosse dquerele presentate dai rappresentanti di alcune società assicurative – hanno consentito di documentare la simulazione di 19 incidenti stradali (5 dei quali già liquidati per oltre 37.000), da parte del titolare di un’autocarrozzeria nettunense. ...

Diciannove finti incidenti stradali, certificati da un carrozziere di, avrebbero fruttato rimborsi assicurativi per 360mila ...Due persone sono state arrestate per le ipotesi di reato di, riciclaggio e auto - riciclaggio dai Finanzieri del Comando ...

Nettuno, truffe ai danni di compagnie assicurative per falsi incidenti Casilina News

Falsi incidenti per truffare le assicurazioni: due arresti e indagati anche a Latina LatinaToday

Due persone sono state arrestate per le ipotesi di reato di truffa, riciclaggio e auto-riciclaggio dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, in ...Due persone sono state arrestate per truffa, riciclaggio e auto-riciclaggio ed altre venticinque - anche residenti in Calabria, a Santa Caterina dello Ionio, nel catanzarese, così come a Roma, Anzio, ...