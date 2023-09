C’è grande attesa per il nuovo film con la regia di Antoine Fuqua. La pellicola The Equalizer 3 è il sequel del film del 2018 e tratta la storia di ...

C’è grande attesa per il film del regista Marco Bellocchio, presentato in anteprima al Festival di Cannes e ispirato al romanzo di Daniele Scalise. ...

Ad alimentarlo c'è il sistema operativo Google TV , con Chromecast integrato e l'accesso al Google Play per scaricare le app diVideo, Disney+ e tutti gli altri servizi televisivi in ...... su Amazon vetrina e sconti dedicati alla scuolaStudent è gratis per 3 mesiVideo ... Flat, 32 , 3840 2160 (UHD 4K), Piattaforma Smart TV (Amazon Video,), Gaming Hub, Airplay, ...

Netflix, Prime, Dazn, Disney Plus e altri: la stagione dei rincari dello streaming WIRED Italia

Proiettore 4K con licenza Netflix: incredibile affare con DOPPIO SCONTO Amazon Telefonino.net

Dopo Netflix, anche Disney Plus inizia la sua crociata contro la condivisione delle password. Dal 1 novembre entreranno in vigore le prime limitazioni, con l’obiettivo di… Leggi ...Dopo Netflix, anche Disney Plus inizia la sua crociata contro la condivisione delle password. Dal 1 novembre entreranno in vigore le prime limitazioni, con l’obiettivo di… Leggi ...