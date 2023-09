Neos guarda alla Sicilia con l' opportunità di un volo Palermo-New York

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 settembre 2023) MILANO (ITALPRESS) – Passi avanti molto importanti sono stati fatti insul piano dell'offerta turistica. Sono in corso forti investimenti pubblici sulle infrastrutture e molti investimenti dei privati in nuove strutture ricettive di altissimo livello e in resort di lusso, come evidenziato dal ministro del turismo Daniela Santanchè. In questa direzione si muove l'idea undiretto-New, della compagniache sarebbe un'importanteper tutta la, sia di outgoing, sia di incoming. “Siamo in attesa di alcune risposte daper prendere una decisione”, precisa Carlo Stradiotti, Amministratore Delegato di, compagnia aerea di Alpitour World.Per“accanto ai risultati di ...