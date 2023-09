(Di venerdì 29 settembre 2023) A Rotterdam sono morte tre persone e diverse sono rimaste ferite, dopo che un uomo di 32 anni ha aperto il fuoco in undella città olandese. Tra le vittime anche una. La polizia ha ...

Il 32enne è stato identificato come Fouad L., ex studente dell'università medica Erasmus, dove ha ucciso un docente, si professae alcolista ed è noto alla giustizia, ha problemi mentali ...... Alternative für Deutschland - partito esplicitamente, sintesi dei nostalgici di ... Lombardi (Luiss): l'Italia èd'occhio dalla Ue sulle riforme che non... L'Italia èd'...

Neonazista in tenuta militare spara in un ospedale: tre morti, tra loro una 14enne Globalist.it

Un neonazista con precedenti penali e problemi mentali: ecco chi è lo sparatore di Rotterdam L'Unione Sarda.it

Ex studente 34enne dell’università medica Erasmus, neonazista, con precedenti penali e problemi mentali. Ecco l’ identikit dell’uomo che ieri – in una doppia sparatoria – ha ucciso tre persone a Rotte ...E' stata bandita in Germania l'associazione di "estrema destra, razzista e antisemita" denominata "Die Artgemeinschaft" e tutte le sue sotto-organizzazioni. (ANSA) ...