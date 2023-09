(Di venerdì 29 settembre 2023) Fantastico. Finalmente, dopo aver trionfato ai recenti campionati di Subbuteo, torniamo sul tetto del mondo in qualcosa

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha nomina to suo consigliere freelance l’ex calciatore e allenatore Andrij Shevchenko . La decisione è stata ...

Il capo del servizio stampa del Gruppo orientale delle Forze armate ucraine Ilya Yevlash ha conferma to in un commento a Rbc - Ucraina che i ...

Il capo del servizio stampa del Gruppo orientale delle Forze armate ucraine Ilya Yevlash ha conferma to in un commento a Rbc-Ucraina che i combattenti ...

Il capo del servizio stampa del Gruppo orientale delle Forze armate ucraine Ilya Yevlash ha conferma to in un commento a Rbc-Ucraina che i combattenti ...

DIRETTA Ucraina , tutti gli aggiornamenti, in tempo reale di quello che si sta verificando nel Paese europeo orientale e non, oramai arrivato al ...

"Se si vuole fare veramente questo percorso", per Tajani "l'unica soluzione possibile" è che "i migranti che vengono raccolti da una nave Ong portano i migrantidi cui battono bandiera". ...Si è dimesso dopo l'assassinio del giornalista Ján Kuciak2018 e in seguito alle accuse sempre più pressanti per l'ascesa degli oligarchi. L'ipotesi è stata anche quella di affrontare ...

Nel Paese dei Pinocchi ilGiornale.it

GP Cina: la Formula 1 nel paese della Grande Muraglia f1race.it

A poco più di tre mesi dalla morte l’espressione che più ricorre quando si parla di Silvio Berlusconi è «mi manca». Anche nel giorno del suo compleanno. E probabilmente lo sarà per molto tempo ancora.L’attore, regista e produttore si racconta a 7: «La mia è stata una rabbia terribile, figlia della solitudine». Il mio amico Polanski Lo capirete tra vent’anni» ...