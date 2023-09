Nek innamorato di Ginger | chi è il dolce gattino

(Di venerdì 29 settembre 2023) Nek è da poco stato protagonista dei Tim Music Awards. Il cantante quest’anno ha raggiunto importanti obiettivi per la sua carriera. Ma ogni volta che tornava a casa, ad attenderlo oltre che sua moglie e sua figlia c’era il suo, di cui è molto affezionato. Nek non ha mai nascosto il suo amore per gli animali, che negli anni lo ha portato a prendere in più occasioni le difese di questi esseri indifesi. Ed è per questo che nonostante la sua vita sia abbastanza impegnata, ha deciso di adottare un piccolo amico a quattro zampe. Ecco di chi si tratta. Nek e il suo amore per gli animali, foto Ansa – VelvetGossipPer Nek questo è un periodo abbastanza proficuo per la sua carriera. Nell’ultimo anno sono stati molti i traguardi raggiunti dal cantante. Dai festeggiamenti dei suoi primi 30 anni di carriera, alla pubblicazione di un nuovo album in coppia con l’amico e ...

Ma il mix di Laura non c'è die della musica tradizionale romagnola è un po' too much anche per ... Si confronta con Mi sonodi te di Luigi Tenco, "un brano gigante", per citare Francesca ...Ma il mix di Laura non c'è die della musica tradizionale romagnola è un po' too much anche per ... Si confronta con Mi sonodi te di Luigi Tenco, "un brano gigante", per citare Francesca ...

Arena Suzuki, le pagelle: Renga e Nek infestano più della gramigna (voto 4), il sentito omaggio a Toto... Corriere della Sera