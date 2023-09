Necropolis – la città dei morti | spiegazione del finale del film

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 29 settembre 2023) Dopo l’uscita di “The Blair Witch Project” nel 1999, lo stile found footage (qui la nostra lista di quelli che riteniamo i migliori horror ripresi con telecamera a mano) è diventato molto popolare nel cinema horror, ed è ancora oggi comunemente utilizzato. Nel 2014, ilhorror– Ladeiha sfruttato l’impianto da mockumentary per rappresentare il viaggio di una troupe di documentaristi attraverso le catacombe di Parigi, alla ricerca della leggendaria pietra filosofale di Nicholas Flamel. Protagonista di quest’avventura è Scarlett Marlowe (Perdita Weeks), una studiosa intelligente ed esperta che segue le orme del padre alla ricerca della pietra. Dopo aver incontrato la cosiddetta chiave rosa in una grotta in Iran, viene condotta nelle catacombe di Parigi, dove crede che si trovi la tomba di ...