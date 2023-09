Nasce il distretto del commercio della città di Caserta denominato “Casa Hirta”

(Di venerdì 29 settembre 2023). È nato oggi ildeldi”, strumento in linea con la legge regionale del 21 aprile 2020 che ha approvato il Testo Unico delche disciplina proprio i Distretti Commerciali. Stamani, presso la Sala Giunta del Comune di, è stata sottoscritta l’intesa tra l’Amministrazione Comunale, Confe Confesercenti, ovvero i soggetti incaricati di portare avanti questo progetto. Alla firma erano presenti il Vicesindaco e Assessore alla Programmazione dello Sviluppo Produttivo, Emilianole, la Coordinatrice provinciale di Conf, Maria Russo, e il Presidente ...

LA NOVITÀ. L’azienda bergamasca investe 16 milioni. Laboratorio robotizzato produrrà miscele innovative. Bernardo Sestini: «La passione per la ...

Caserta. Distretto del Commercio , tre nuovi Comuni della provincia di Caserta hanno sottoscritto l’atto costitutivo per la nascita di un organismo ...

"Il sito web - afferma il presidente dell'associazione Mai Da Soli, Stefano Ferrari -con l'...Politiche Sociali ed è stata inserita nel Piano di Zona per il benessere e la salute del......più venduti dell'anno si era piazzata all'ottavo posto (sul lato B aveva "È dall'amore chel'... Una grave sciagura si è verificata in Belgio nelminerario di Charleroi..." - ne ...

Casa Hirta, a Caserta nasce il distretto nel commercio OndaWebTv

Nasce il Distretto del Commercio a Boscoreale e Boscotrecase TorreSette

Diretta da Maria Silvia Sacchi, ogni giorno racconta i risultati e i cambiamenti più rilevanti nel settore a livello globale ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...