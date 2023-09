Napoli su Koopmeiners | ma l’Atalanta non ne vuole sapere | respinta offerta da 37mln

(Di venerdì 29 settembre 2023) Ilha provato a portare Teunall’ombra del Vesuvio, maha respinto la generosada 37 milioni più bonus. CALCIO. Teun, l’uomo dei gol pesanti per, continua a brillare nel mondo del calcio italiano. La sua ultima impresa è stata segnare un gol decisivo nel complicato scontro contro il Verona al Bentegodi. Sotto la guida di Gasperini,non è solo diventato il perno della formazione, ma anche un leader tecnico indiscusso e una guida per i nuovi arrivati nello spogliatoio. La sua eccezionale performance non è passata inosservata, attirando l’attenzione di diverse grandi squadre italiane, tra cui il. Il club azzurro si è presentato alla corte della Dea con ...

L’ultima sessione di Mercato è stata molto importante in casa Napoli perché il presidente De Laurentiis ha cercato di concludere non poche ...

Juve, per il dopo Pogba si pensa a un profilo giovane:piace ma su di lui ci sarebbe forte anche ilLa Juventus sta aspettando l'esito delle contro analisi per il caso doping che ...... Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Strefezza Allenatore: D'Aversa Società Sportiva Calcio... Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, de Roon, Ruggeri;, ...

Gazzetta - Koopmeiners robot: conferma di valere i 50mln offerti dal Napoli Tutto Napoli

Napoli: gli azzurri offrirono 50 milioni per Koopmeiners il mio napoli

Il Napoli vuole tornare a correre in campionato e con l'Udinese ha cominciato la risalita in classifica. Tanto però passa dal momento di Khvicha Kvaratskhelia e soprattutto Victor Osimhen, al centro ...La Serie A torna in campo per la settima giornata. In palio punti pesanti, con gli allenatori che devono ancora risolvere alcuni dubbi di formazione. Ecco le ...