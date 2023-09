Napoli | nuovi retroscena sul video di Osimhen | il social media manager incontra De Laurentiis

(Di venerdì 29 settembre 2023) Ilsu TikTok pubblicato negli ultimi giorni su Victorha raffreddato i rapporti tra calciatore e club mandando su tutte le furie il suo entourage. Ildel canale ufficiale delhato Aurelio Deper chiarire la faccenda e chiedere scusa per quanto avvenuto.perdonato L'articolo

La sosta per le Nazionali ha mietuto altre due vittime. I due nuovi acquisti sono costretti a saltare l’impegno contro il Napoli. La sosta per le ...

I biglietti dei nuovi concerti annuncia ti da Gigi D’Alessio saranno disponibili da oggi lunedì 18 settembre. “ Gigi – UNO COME TE – L’EMOZIONE ...

Tassa di soggiorno / record nel 2023 / ma il turismo frena Il Messaggero: Il gioco del Lotto all'asta / per finanziare la manovra Il Giornale: Soldi ...

Si fanno prove di normalità in casa Napoli dopo la reazione di Victor Osimhen nei confronti del tecnico Rudi Garcia reo di averlo sostituito. Il ...

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Juve, si ...

... rimane in una rispettabilissima sesta poszione, preceduta dale seguita dalla Fiorentina. ... che con lo scorrere delle lancette stava diventando sempre più noiosa: comecambiamenti, ...Ad oggi mancano alcuni particolari per riaprire il caso, ma se dovessero emergeredocumenti sospetti e dovesse essere riaperto, ilrischierebbe sanzioni e punti di penalizzazione nel ...

Napoli, nuova scossa di magnitudo 3.2 nei Campi Flegrei Sky Tg24

Nuova scossa di terremoto a Napoli, area Campi Flegrei, poco ... Fanpage.it

Arrivano nuovi retroscena sul video pubblicato su TikTok che ha fatto infuriare Osimhen: il social media manager ha incontrato ADL ...Tanti mesi in silenzio mentre il suo Napoli dominava in campionato ma da quando gli azzurri ... Dopo aver chiarito, almeno in parte, la vicenda Osimhen ecco un nuovo sfogo sul tema stadi. Il ministro ...