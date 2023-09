Napoli | Garcia confessa | “Mai visto nulla del genere”

Leggi su dailynews24

(Di venerdì 29 settembre 2023) Il nuovoalla guida di mister Rudisembra essere tornato in corsa per lo scudetto. Dopo un inizio di stagione non proprio soddisfacente, infatti, gli azzurri ieri hanno dimostrato le proprie qualità. Il tutto oltrepassando anche i problemi da spogliatoio che hanno interessato Victor Osimhen negli scorsi giorni. Il nigeriano, infatti, si è L'articolo