Napoli | Cosmi | «Sostituire Spalletti è troppo difficile»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 29 settembre 2023) Le parole di Serse, ex allenatore, sull’avvio di stagione deldopo ilavvio di stagione Serseha parlato dela Il Mattino. PAROLE – «Basti pensare che lodel 2005 era già un allenatore importante e in più in quell’annata aveva centrato il migliore piazzamento della storia del club. Ho sempre dato un valore relativo a quello che raccontavano gli altri. Gli allenatori lasciano una scia che dipende da chi la racconta. Per me è stata una responsabilità molto grande, anche perché abbiamo due filosofie molto diverse. Parlavano già di un allenatore molto attento a determinate cose, bravo in campo a insegnare e trasmettere le sue idee. Quando condividi dei successi con l’allenatore è normale che ti entrano dentro».