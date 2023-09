Napoli | Cirillo confessa | “D’Avino convocato in Serie A dal Napoli”

(Di venerdì 29 settembre 2023) Tra le nuove promesse delc’è Luigiche, proprio in occasione del match contro l’Udinese, è statoinA da mister Rudi Garcia. Il tecnico francese, infatti, lo teneva d’occhio dal ritiro estivo a Dimaro e lo ha già schierato contro l’Hatayaspor al Patini di Castel di Sangro., classe 2005, L'articolo

...Rachmaninov e dintorni" ideato e promosso dall'Associazione Alessandro Scarlatti die ...dei pianisti Luigi Merone e Alessandro Volpe e prosegue con altre esecuzioni affidate a Federicoe ...... arrivano in anteprima alla festa del cinema di Roma… (foto Sabrina- ufficio stampa)... Che è arrivata sul set diper raccontare - attraverso le voci dei produttori e dei ...

Cirillo: 'Alla scoperta di D'Avino, convocato in Serie A dal Napoli' AreaNapoli.it

Quattro Giornate di Napoli, Giuseppe Cirillo inaugura la mostra «Napoli Liberata» alla Casa del Mutilato ilmattino.it

Finge di stare male, si fa accompagnare in ospedale e poi tenta la fuga: è accaduto oggi a Napoli dove il protagonista della messa in scena è un detenuto straniero recluso nel ...Demolito un capannone abusivo oggetto di un ordine di abbattimento del 2008: è accaduto a Casola di Napoli, in località "Monticelli" ...