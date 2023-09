Napoli | cade intonaco dal Mann | colpita una turista olandese Giulierini | lo sciame sismico tra le possibili cause

"Svegliati c'è una scossa!". Così Napoli e la sua provincia si sono svegliate questa notte . La gente è scesa in strada per alcune scosse dello ...

Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Napolitano e Berlusconi, due personalità differenti. Ma Napolitano nel 2011 non fece di tutto per non far cadere il ...