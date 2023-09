Napoli | ADL si cautela in vista dell’addio di Osimhen | sarà Cheddira a contendersi una maglia da titolare con Simeone

Dopo le polemiche per il cambio al termine della partita contro il Bologna, nuove polemiche di Victor Osimhen in seguito al post pubblicato da ...

Come riportato dall’edizione odierna de il Corriere dello Sport, il presidente del Napoli , Aurelio De Laurentiis, ha deciso di non procedere ...

Letto il suo intervento, De Laurentiis ha inviato un comunicato sul sito ufficiale del. ...fa fatica a mettersi lo smoking durante le proprie rappresentazioni rispetto alle altre nazioni"...... che ieri mattina l'ha intercettato alla stazione di Roma Termini, di ritorno da, per ... Il Tapiro, però, non è stato ritirato :ha preferito evitare e ha tirato dritto. "Staffelli è stato ...

Striscia, Staffelli provoca: “Il Napoli sta diventando come la Juve”. ADL lo ignora e rifiuta Tapiro Tutto Napoli

CDS - Napoli, dopo la vittoria contro l'Udinese ADL ha fatto i complimenti alla propria squadra Napoli Magazine

Caro presidente noi non siamo negli emirati arabi. Il Comune non può dare lo stadio al privato per simpatia nei confronti della squadra, si può commettere qualche reato e noi non ne vogliamo ...Il mister del Napoli, Rudi Garcia, non volle sentire ragioni: "Lo voglio con noi, ci serve come il pane".