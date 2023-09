Nagorno - Karabakh | continua l' esodo | almeno 80mila profughi in Armenia

«Nei prossimi giorni non rimarranno armeni nel Nagorno-Karabakh », ha dichiarato il premier armeno, Nikol Pashinyan, ieri. Alla frontiera l’afflusso ...

Una giornalista della televisione armena Tv5 scoppia a piangere: legge la notizia che è appena arrivata, non riesce a finire le frasi, interrompe tra ...

Le persone in fuga dal Nagorno - Karabakh Continua no ad affluire nella città armena di Goris mentre il numero degli sfollati ha raggiunto le 80.000 ...

Il governo armeno afferma che sono quasi 85.000 i profughi arrivati in Armenia dal Nagorno - Karabakh . Lo riporta l'agenzia Interfax. "Attualmente, ...

Carissimi, quando ho finito la prima parte della mia lettera, (che vi manderò dopo) volevo scrivere la seconda parte sulla situazione in Nagorno Karabakh (in Armenia la chiamiamo con il suo nome ...Il governo armeno afferma che quasi 85.000 profughi sono arrivati in Armenia dal Nagorno-Karabakh a causa dell'offensiva militare e del cessate il fuoco mediato da Mosca. Migliaia di armeni stanno abb ...