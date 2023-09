Nadef approvata | poche risorse e forte indebitamento | una mossa che andrebbe rivista per tre motivi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 settembre 2023) L’approvazione dellada parte del Governo non ha riservato grandi sorprese per gli osservatori attenti. Si sapeva già da tempo, anche prima delle elezioni di settembre 2022, che leeconomiche erano piuttosto magre. Nonostante ciò, ha stupito la baldanza del ministro Giorgetti che propone al Parlamento un, del 4,3% del Pil ben superiore al limite del 3% previsto implicitamente anche dalla nostra Costituzione all’art. 81. L’aumento dell’servirà per dare un po’ di benzina, 14 miliardi, alla manovra economica del governo. In un certo senso, il sovranismo economico ha battuto un colpo e ha già avanzato la sua idea di come rivedere il patto di stabilità. La traiettoria verso la discesa del debito viene così interrotta bruscamente. Il debito passa dal 140,2% del ...