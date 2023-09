Multe non pagate | dalla Fiumicino Tributi partono gli avvisi di regolarizzazione

(Di venerdì 29 settembre 2023)– Lasta recapitando con posta ordinaria o attraverso PEC circa 3200 inviti a regolarizzare la propria posizione per verbali elevati nel 2019 relativi a violazioni amministrative al Codice della Strada, non pagati e ancora non iscritti a ruolo. “Al fine di evitare maggiori oneri per il contravventore, – spiega la– si è optato, prima di attivare le procedure di riscossione coattiva, per l’invio di un avviso bonario contenente tutti i dettagli riguardanti il verbale di riferimento e l’importo da versare. L’interessato può richiedere informazioni contattando laal numero 06/65043210 oppure recandosi presso gli uffici della stessa siti in, Piazza Generale Carlo Alberto ...

MULTE NON PAGATE, PARTONO GLI AVVISI BONARI La Fiumicino Tributi sta recapitando con posta ordinaria o attraverso PEC circa 3200 inviti a regolarizzare la propria posizione per verbali elevati nel 201 ...