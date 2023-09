Mughini | “Maradona è il Più Grande Calciatore Napoletano di Tutti i Tempi”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 29 settembre 2023) Giampierosi apre in una lunga intervista con il Corriere della Sera, toccando vari argomenti, tra cui lazza di Diego. CALCIO NAPOLI. Giampiero, noto giornalista e opinionista sportivo, si è recentemente raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera. Tra i vari argomenti trattati, spicca la sua opinione su Diego, definito come “il piùdi”. La Passione Juventina diAlla domanda su come sia diventato un tifoso della Juventus,ha risposto che tutto è iniziato da bambino, giocando con le figurine Panini. Due giocatori in particolare hanno catturato la sua attenzione: Giampiero ...