Mughini boccia la Schlein | “Non la capisco | preferirei andare a cena con il generale Vannacci”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 29 settembre 2023) “Firenze, 1944. Mio padre, fascista, con l’arrivo dei partigiani si era nascosto. Poi partimmo su un camion americano verso la Sicilia. Il viaggio durò 15 giorni”. Suo padre aveva fatto la marcia su Roma, vero? “Così diceva. Ma parlando con il suo grande amico di Marradi, il paese dove era nato, mi sono convinto che fosse una vanteria. Poco importa: stava da quella parte”. Giampiero, in una lunga intervista al Corriere della Sera, in cui commenta la sua decisione di partecipare al Grande Fratello, allargando la conversazione alla sua vita, alle esperienze politiche e ai giudizi sui leader di questo anni. Con una pesantetura di Elly. Il padre fascista, il nonno comunista “Pietro Battiato era comunista. Finì anche in galera, e mio padre lo fece liberare. Sul comodino aveva i ritratti di Marx, Engels, Lenin, ...