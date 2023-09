Mourinho furioso | “Vi svelo cosa ho fatto stanotte dopo la sconfitta”

Quando, dopo neppure 10' di gioco, l'arbitro Rapuano assegna il Rigore al Milan per il fallo di Rui Patricio su Loftus - Cheek José Mourinho , in un ...

La Roma continua ad essere attiva sul mercato ma le difficoltà non mancano. Prosegue senza esito il casting per gli attaccanti . Procede a rilento il ...

Il tecnico giallorosso freme per avere i giocatori che desidera, ma ancora non è arrivato alcun segnale anzi l’esatto opposto Così vicini, ...

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Inter, parla ...

“Mourinho furioso per il mercato: non è contento della rosa e vuole Morata”. Così titola il Corriere dello Sport, in relazione all’estate di ...