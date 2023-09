MotoGP | risultati e classifica P2 GP Giappone 2023 | Bagnaia in spolvero davanti a Martin Binder in testa

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 settembre 2023) Bradha firmato il miglior tempo nelle prove del GP del, tappa del Mondialeche va in scena sul circuito di Motegi. Il sudafricano ha siglato un perentorio 1:43.489 sul tracciato nipponico, riuscendo a mettere in fila tutti gli avversari e lanciando un messaggio importante per il prosieguo del fine settimana. L’alfiere della KTM ha preceduto un superbo Francesco, capace di pennellare un ultimo giro sontuoso in sella alla Ducati ufficiale e di chiudere ad appena 29 millesimi dal leader. Il Campione del Mondo si è piazzatoagli spagnoli Aleix Espargarò (Aprilia) e Jorge(Ducati Pramac), suo grande rivale nella lotta per il titolo iridato. Risponde presente anche Marco Bezzecchi (quinto a 0.456), poi Fabio Di ...