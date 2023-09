MotoGP | qualifiche e Sprint GP Giappone 2023 domani in tv in chiaro? Orari | canale e streaming sabato 30 settembre

(Di venerdì 29 settembre 2023)30va in scena la seconda giornata al Gran Premio del, quattordicesima tappa stagionale della. A Motegi la giornata avrà inizio alle ore 3:10 per la terza sessione di prove libere, con lealle 3:50. I piloti torneranno in pista alle ore 8 per la. Tutto il Gran Premio delsarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla, oltre che insu NOW e Sky Go.. Sportface.it seguirà la tre giorni a Motegi con dirette testuali aggiornate minuto per minuto, con cronaca e approfondimenti a fine di ogni evento. Il programma di30Ore 3:10 – Prove libere 2 Ore 3:50 – ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.35 Come avviene dal ritorno in pista dopo le vacanze estive, questa sarà la sessione che deciderà la ...

ossia Yamaha e Honda: tutti i piloti dei rispettivi team ufficiali, infatti, dovranno prendere parte alle qualifiche di domani dalla Q1, trovandosi così in lotta tra loro, e non solo, per poter accedere alla Q2. Una prova non del tutto indicativa. Il weekend di casa non è iniziato nel migliore dei modi per la Honda, la quale dovrà affrontare le qualifiche del Gran Premio del Giappone con entrambi i piloti del team ufficiale in Q1. Sia Joan Mir che Marc Marquez dovranno infatti lottare per poter accedere alla sessione decisiva per la pole position.

Si disputano nella notte a Motegi le Qualifiche e la Sprint Race del GP del Giappone della MotoGP 2023: gli orari TV su TV8 e Sky e dove vederle in streaming. Il venerdì del Gran Premio del Giappone 2023 si è concluso a Motegi per la MotoGP con il miglior tempo di Brad Binder, che ha firmato il nuovo record del Twin Ring in 1'43"489. Il sudafricano della KTM ha chiuso davanti a tutti nelle prove libere.