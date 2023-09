MotoGP | Jorge Martin | “Mi sento bene e sono veloce | ma devo crescere nel time attack”

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 settembre 2023)conclude al quarto posto il suo venerdì del Gran Premio del Giappone, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di2023. Sul tracciato di Motegi, infatti, il portacolori del team Ducati Pramac ha vissuto un turno tutto sommato regolare. Dopo il miglior crono nella FP1, ha proseguito nel suo lavoro, entrando nella top10 senza alcun patema. Il miglior tempo della FP2 porta la firma di Brad Binder che ha messo a segno un clamoroso 1:43.489 (nuovo record della pista nipponica dopo l’1:43.790 diLorenzo del 2015) precedendo per 29 millesimi Francesco “Pecco” Bagnaia, abile a trovare il giro giusto proprio in extremis. Terza posizione per Aleix Espargarò a 295 millesimi, quarta proprio pera 354, quinta per Marco Bezzecchi a 456, mentre è sesto Fabio Di ...