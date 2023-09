MotoGP GP Giappone 2023 | Espargaro | “Sono contento | ma c’è sempre da migliorare”

(Di venerdì 29 settembre 2023) Aleixha chiuso in terza posizione la seconda sessione di prove libere del GP delsul circuito di Motegi. “C’èda, anche nel giro secco, mamoltodi come stanno andando le cose. Va detto che mi hanno tolto i tempi dei giri con la bandiera gialla,andato due volte ai box, poi ho girato su 1’44?8 quindi direi non male”, ha dichiarato il pilota spagnolo ai microfoni di Sky Sport. “, non troppo perché è solo venerdì, ma dico che la moto è cambiata molto dalla prima alla seconda sessione di libere, in particolare nella staccata va molto meglio. E spero diancora”, ha concluso. SportFace.

Domani, sabato 30 settembre va in scena la seconda giornata al Gran Premio del, quattordicesima tappa stagionale della. A Motegi la giornata avrà inizio alle ore 3:10 per la terza sessione di prove libere, con le qualifiche alle 3:50. I piloti torneranno in ..., i tempi delle Prove La cronaca delle P inBrad Binder è stato il più veloce nelle Prove del Gran Premio delche hanno definito la top - 10 di piloti già ammessi ...

KTM con Brad Binder, Ducati con Francesco Bagnaia, Aprilia con Aleix Espargaro: tre moto, tre piloti in 0”295. Assenti, come sempre, le moto giapponesi: tutte fuori dai dieci. Quarto Jorge Martin, qui ...GP Giappone MotoGP 2023 Aprilia - Aleix Espargarò ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio del Giappone in programma a Motegi in terza posizione. Il pilota dell'Aprilia è stato più forte s ...