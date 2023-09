MotoGP | GP Giappone 2023 | battaglia campale tra Bagnaia | Martin e Bezzecchi nel sabato di Motegi

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 settembre 2023) Tensione altissima ain vista delle qualifiche e della Sprint del Gran Premio del, valevole come quattordicesimo appuntamento stagionale del Mondiale. Domani il circuito Twin Ring metterà in palio la pole position ed i primi punti del weekend, per unche si preannuncia infuocato nel confronto diretto per il titolo. I tre candidati all’iride sono tutti già ammessi in Q2 e si darannonel time-attack per ottenere la miglior posizione possibile in griglia per le due manche del fine settimana nipponico. Francescoè reduce dalla pesante caduta di Nuova Delhi e va dunque a caccia di riscatto per respingere il tentativo di rimonta dei suoi più diretti inseguitori in classifica generale. Pecco non ha brillato nelle prime ...