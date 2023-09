MotoGp | Giappone | Martin domina le prime prove libere

In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina. Da giovedì 28 settembre a domenica 1° ottobre ...

Va in archivio la FP1, pima sessione di prove libere valide per il GP del Giappone , quattordicesima tappa del Motomondiale 2023 di MotoGP . Al ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA FP1 04:38 Grazie per averci seguito, Amici di OA Sport. L’appuntamento adesso è per ...

Martin è il più veloce nelle prove libere 1 in Giapppone con 1:45.192. A sorpresa troviamo in seconda posizione Augusto Fernandez con la KTM Gas Gas (+0.138). Bezzecchi firma il terzo tempo (+0.318). ...Jorge Martin domina la prima sessione di prove libere del Gran premio deldella, sul circuito di Motegi. Lo spagnolo ha segnato il tempo di 1'45"192 in sella alla Ducati del team Prima Pramacha. Secondo posto per il connazionale Augusto Fernandez della ...

Quartararo: "Yamaha rischi di più nello sviluppo" Sky Sport

Dopo una sessione sui generis Jorge Martin ha segnato il miglior tempo nella FP1, primo segmento del GP del Giappone, appuntamento numero quattordici del Motomondiale 2023 di MotoGP. Il pericoloso pil ...La prima mattinata di prove libere in vista del GP Giappone 2023 si è conclusa da qualche ora, con Moto2 e Moto3 già in lotta per le prime quattordici posizioni mentre la MotoGP ha potuto avere un ...