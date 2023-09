Moto2 | ordine di arrivo e classifica prove libere 2 GP Giappone 2023 | Chantra sempre il più veloce

(Di venerdì 29 settembre 2023) Somkiatfa segnare il miglior tempo nelle secondedelladel GP del. Il pilota thailandese fa en plein in questa prima giornata, aggiudicandosi sia la prima che la seconda sessione di. Dietro di lui questa volta c’è Canet, seguito da Lowes e Acosta. Ottimo piazzamento in settima posizione per Foggia.2 1.S. Idemitsu Honda Team Asia 1:50.396 2. Canet A. Pons Wegow Los40 +0.037 3. Lowes S. ELF Marc VDS +0.150 4. Acosta P. Red Bull KTM Ajo +0.250 5. Ogura A. Idemitsu Honda Team Asia +0.408 6. Ramirez M. OnlyFans American Racing +0.4227. Foggia D. Italtrans Racing Team +0.629 8. Gonzalez M. CP Yamaha VR46 Master Camp +0.648 9. ...

QJmotor Gresini+0.448 4. Gonzalez M. CP Yamaha VR46 Master Camp +0.536 5. Dixon J. GASGAS Aspar Team +0.744 6. Ogura A. Idemitsu Honda Team Asia +0.749 7. Guevara I. GASGAS Aspar Team +0.774 8.... con le attenzioni principali calamitate dal trittico composto (in rigorosodecrescente di ... A Motegi Bagnaia ottenne come unico successo su questa pista il primo posto nel 2018 nella, ma ...

Catalunya: il racconto delle gare di Moto2 e Moto3 Sky Sport

Moto2 GP Catalunya 2023, gara: vince Dixon davanti a Canet. Vietti ... Eurosport IT

La MotoGP scende subito in pista a Motegi per il Gran Premio del GIappone, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW dal 29 settembre all'1 ottobre. Occhio al fuso orario: sa ...L'albo d'oro di tutte le classi del Motomondiale (MotoGP, Moto2, Moto3) del Gran Premio d'India sul Buddh International Circuit di Greater Noida ...