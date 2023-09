Moto2 | GP Giappone 2023 | Chantra si piazza davanti nella FP1 | 2° Acosta | Arbolino 11°

(Di venerdì 29 settembre 2023) Somkiatè risultato il più veloceFP1 di. Il thailandese, al termine di una sessione molto interessante, ha dimostrato di voler fare beneal pubblico asiatico, mostrando in linea generale un ottimo ritmo. Nello specifico il centauro dell’IDEMITSU Honda Team Asia ha segnato un tempo di 1:50.477, precedendo il solito Pedro(Red Bull KTM Ajo), secondo con un gap di +0.140 sfoggiando un passo importante soprattutto nel primo e nel secondo settore. Più staccati il resto dei piloti: Filip Salac (QJMOTOR Gresini) si è infatti accomodato al terzo posto con un gap di +0.448, posizionandosia Manuel Gonzalez (Correos Prepago Yamaha), quarto a 0.536. Undicesima posizione poi per Tony, artefice di un ...

Prosegue in Estremo Oriente la lunga tournée asiatica del Motomondiale, che fa tappa questo weekend a Motegi per il Gran Premio del Giappone 2023 , ...

In, sua gara di casa, Nakagami può vantare come miglior risultato il 4° posto indel 2016, mentre nella classe regina è andato a punti una sola volta su tre partecipazioni, con il 15°......unico successo su questa pista il primo posto nel 2018 nella, ma a pesare di più potrebbero essere i fantasmi della caduta in India e della scivolata (nell'ultimo giro) proprio inin ...

MotoGP, GP Giappone, Motegi: gli orari in tv Sky, TV8 e NOW GPOne.com

MotoGp Giappone, dove vederlo in tv: gli orari Corriere della Sera

Moto3 GP Giappone Prove 1 - Diogo Moreira ha ottenuto il miglior tempo delle prime prove del Gran Premio del Giappone, che si disputa a Motegi, 14esimo appuntamento del Motomondiale 2023. Il pilota de ...Oggi venerdì 29 settembre vanno in scena le prove libere del GP del Giappone 2023, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul circuito di Motegi. Si torna in pista a una sola settimana dall'appuntam ...