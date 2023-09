Moto2 | Chantra si conferma il più veloce a Motegi anche in FP2 7° Foggia | male Arbolino

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 settembre 2023) Dopo aver dettato il passo in FP1, Somkiatsi ripete e firma il miglior tempo assolutonella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2023, valido come quattordicesimo round stagionale del Mondiale. Il thailandese del Team Asia ha limato di quasi un decimo il crono mattutino, fissando il nuovo limite in 1’50?396 alla fine del venerdì sul circuito Twin Ring di. Grande miglioramento dal primo al secondo turno per lo spagnolo Aron Canet, che si è avvicinato a soli 37 millesimi dalla vetta all’ultimo giro utile della giornata. Beneil britannico Sam Lowes, 3° a 150 millesimi, mentre il leader della generale Pedro Acosta si è inserito in quarta piazza a due decimi e mezzo girando però per quasi tutto il turno con le gomme della FP1. Distacchi già più ...