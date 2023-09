Morto Frank Carpentieri | il dj di Made in Sud | sarebbe dovuto essere sul palco stasera

(Di venerdì 29 settembre 2023)poche ore fa, stroncato da un cancro contro il quale combatteva da tempo. Aveva 47 anni e la sua malattia era stata resa nota da poco, ovvero da quando era stato ricoverato all’ospedale Monaldi e sui social aveva parlato della sua condizione: “Grazie a tutti voi combatterò fino alla fine. Un ringraziamento agli Ospedali dei Colli fatto di tanti eroi medici come il dottor Ciro Battiloro del Monaldi, un luminare dell’oncologia il quale mi tiene in cura, il mio riferimento fisico e morale per combattere questa battaglia.Un ringraziamento al dottor Umberto di Serio, al dottor Andrea Petraio del Monaldi e al dottor Mario Guarino del Cto.Voglio dire loro grazie per come si adoperano giorno dopo giorno per salvare vite umane. Un ringraziamento alla direttrice, dottoressa Iervolino e al direttore dottor Giuseppe ...

È morto Frank Carpentieri , il musicista, noto al grande pubblico soprattutto per essere il dj di “ Made in Sud”, programma comico di Rai Due, aveva ...

Frank Carpentieri , noto al grande pubblico come dj del programma “Made in Sud” , di cui era l’autore di tutte le musiche, è morto a 47 anni: lottava ...

Combatteva da tempo con un tumore e alla fine non ce l'ha fatta. E'a 47 anniCarpentieri , noto al grande pubblico come il dj di 'Made in Sud' . Classe 1976, era l'autore di tutte le musiche del programma. In carriera ha collaborato con Alessandro Siani, ...Napoli - Si è spento all'età di 47 anniCarpentieri , il noto musicista e dj del celebre programma Made in Suddopo aver combattuto a lungo contro un tumore. Napoli, èCarpentieri: il dj di Made in Sud Autore di tutte le canzoni del popolare show comico di Rai 2 , Carpentieri nel corso della sua carriera ha collaborato con Enzo Avitabile, Clementino, ...

È morto Frank Carpentieri, dj di Made in Sud: il musicista aveva 47 anni Fanpage.it

Morto Frank Carpentieri, il dj e autore delle musiche di «Made in Sud» Corriere

Combatteva da tempo con un tumore e alla fine non ce l'ha fatta. E' morto a 47 anni Frank Carpentieri, noto al grande pubblico come il dj di "Made in Sud".Made in Sud, amato programma comico di Rai 2, piange uno dei suoi protagonisti più stimati: il musicista è morto a causa di una malattia ...