Morto Frank Carpentieri | era stato anche il dj di Made in Sud

È morto Frank Carpentieri , il musicista, noto al grande pubblico soprattutto per essere il dj di “ Made in Sud”, programma comico di Rai Due, aveva ...

Frank Carpentieri , noto al grande pubblico come dj del programma “Made in Sud” , di cui era l’autore di tutte le musiche, è morto a 47 anni: lottava ...

Lutto nel mondo della musica napoletana : è morto Frank Carpentieri . Il musicista, noto al grande pubblico soprattutto per essere il dj di "Made in ...

Carpientieri era ricoverato da tempo all'ospedale Monaldi di Napoli e a dicembre aveva ricevuto un video augurale di alcuni giocatori del Napoli tra cui Meret, Simeone, Di Lorenzo e Lobotka. Lui ...Ha combattuto finché ha potutoCarpentieri ma, alla fine, non ce l'ha fatta. Un tumore l'ha portato via a soli 47 anni.era un volto noto nell'ambito musicale, non solo napoletano. Musicista, dj e produttore, autore di tutte le musiche dello show comico "Made in Sud", è stato storico collaboratore di Alessandro ...

Frank Carpentieri è morto, addio al dj di «Made in Sud»: aveva 47 anni e da tempo lottava contro un tumore ilmessaggero.it

Napoli, morto Frank Carpentieri: il dj di «Made in Sud» ilmattino.it

Al Teatro Cilea di Napoli era prevista una serata per celebrare il deejay di Made in Sud con tanti altri artisti ...Lutto a Made in Sud: è morto oggi il dj e compositore musicale all'età di 47 anni Oggi è davvero un brutto giorno per la musica partenopea e per tutti i ...