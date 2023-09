Moratti dimesso | anche l’Inter può sorridere | tutto è andato bene ? TS

Leggi su inter-news

(Di venerdì 29 settembre 2023) Massimo, dopovento programmato al Galeazzi di Milano, è tornato a casa e sta. Le ultime fino alle dimissioni. DIMISSIONI ? Massimo, dopo aver affrontatovento programmato in angioplastica, è statodal Galeazzi di Milano. Secondosport, adesso l’ex presidente delè a casa e le condizioni sono buone.quel che finisce. Tanti auguri perdalla redazione di Inter-News.it. Fonte:sport – Simone Togna Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e ...