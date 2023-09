(Di venerdì 29 settembre 2023) Tra gli anni '50 e '60 Louis Thomas Hardin fu un'attrazione locale a New York e un inventivo musicista ammirato dai più grandi

Moondog, il compositore e “vichingo della Sesta strada” Il Post

Suoni di passaggio Cultura Bologna

Moondog rimane perlopiù sconosciuto fuori dagli appassionati di jazz e di musica colta, ma il suo lavoro è molto apprezzato dalla critica. In vita, però, non fu mai preso troppo seriamente come ...